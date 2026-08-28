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August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rolls-Royce-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
17.69 EUR -0.33 EUR -1.85 %
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Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.

5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 18,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,97 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 15,30 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)19,00 GBP24,1718.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.17,30 GBP13,0618.08.2026
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP30,7013.08.2026
Deutsche Bank AG17,05 GBP11,4205.08.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP17,6304.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Rolls-Royce Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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