August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rolls-Royce-Aktie
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Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.
5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 18,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,97 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 15,30 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19,00 GBP
|24,17
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|17,30 GBP
|13,06
|18.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|30,70
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,05 GBP
|11,42
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|17,63
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.