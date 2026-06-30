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Expertenmeinungen

August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

Die Bewertungen der Analysten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15.54 EUR -0.10 EUR -0.64 %
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5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 152,40 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 174,95 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.145,00 SEK-17,1227.08.2026
JP Morgan Chase & Co.114,00 SEK-34,8426.08.2026
RBC Capital Markets175,00 SEK0,0325.08.2026
UBS AG168,00 SEK-3,9719.08.2026
Jefferies & Company Inc.160,00 SEK-8,5517.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: H&M

Aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie News

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Hennes Mauritz (H M, H&M) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes Mauritz (H M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral UBS AG
17.08.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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