August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Die Bewertungen der Analysten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hennes Mauritz (H M, H&M) mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 152,40 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 174,95 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|145,00 SEK
|-17,12
|27.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|114,00 SEK
|-34,84
|26.08.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|0,03
|25.08.2026
|UBS AG
|168,00 SEK
|-3,97
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|160,00 SEK
|-8,55
|17.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: H&M
Aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie News
Hennes Mauritz (H M, H&M) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes Mauritz (H M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.