August 2026: Die Expertenmeinungen zur AUMOVIO-Aktie

31.08.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 50,54 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUMOVIO auf 36,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 54,00 EUR 46,54 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 46,40 EUR 25,92 07.08.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 62,82 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 68,25 06.08.2026 UBS AG 47,00 EUR 27,54 06.08.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 3,12 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 46,40 EUR 25,92 06.08.2026

Redaktion finanzen.net