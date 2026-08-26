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August 2026: Die Expertenmeinungen zur AUMOVIO-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.40 EUR 1.05 EUR 2.97 %
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7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 50,54 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUMOVIO auf 36,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research54,00 EUR46,5410.08.2026
Jefferies & Company Inc.46,40 EUR25,9207.08.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR62,8207.08.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR68,2506.08.2026
UBS AG47,00 EUR27,5406.08.2026
Bernstein Research38,00 EUR3,1206.08.2026
Jefferies & Company Inc.46,40 EUR25,9206.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUMOVIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG

Information

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