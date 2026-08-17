August 2026: Die Expertenmeinungen zur Vincorion-Aktie
Werte in diesem Artikel
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vincorion-Aktie preis.
3 Experten empfehlen die Vincorion-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 25,83 EUR beziffert, während der aktuelle Vincorion-Kurs an der Börse XETRA bei 19,58 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,00 EUR
|37,90
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|27,00 EUR
|37,90
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|23,50 EUR
|20,02
|13.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Vincorion Aktie News
Vincorion Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vincorion nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)