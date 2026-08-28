August 2026: Experten empfehlen Adyen BV Parts Sociales-Aktie mehrheitlich zum Kauf
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8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie preis.
8 Experten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.358,13 EUR für die Adyen BV Parts Sociales-Aktie, was einem Anstieg von 267,73 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 1.090,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|23,81
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|1.350,00 EUR
|23,81
|14.08.2026
|UBS AG
|1.400,00 EUR
|28,39
|14.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.850,00 EUR
|69,66
|14.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|13,08
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|23,81
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|6,93
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|6,93
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.