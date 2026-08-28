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August 2026: Experten empfehlen Adyen BV Parts Sociales-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1,051.00 EUR -33.60 EUR -3.10 %
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8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie preis.

8 Experten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.358,13 EUR für die Adyen BV Parts Sociales-Aktie, was einem Anstieg von 267,73 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von 1.090,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR23,8118.08.2026
Deutsche Bank AG1.350,00 EUR23,8114.08.2026
UBS AG1.400,00 EUR28,3914.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.1.850,00 EUR69,6614.08.2026
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR13,0814.08.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR23,8113.08.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR6,9313.08.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR6,9304.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.08.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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