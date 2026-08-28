August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im August 2026 haben 8 Experten die BioNTech (ADRs)-Aktie analysiert.
7 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 129,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 27,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 101,67 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|140,00 USD
|37,70
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|35,73
|20.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|132,00 USD
|29,83
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|35,73
|04.08.2026
|Bernstein Research
|96,00 USD
|-5,58
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Bernstein Research