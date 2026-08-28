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August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87.75 EUR -0.60 EUR -0.68 %
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Im August 2026 haben 8 Experten die BioNTech (ADRs)-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 129,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 27,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 101,67 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG140,00 USD37,7026.08.2026
Jefferies & Company Inc.138,00 USD35,7320.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)132,00 USD29,8305.08.2026
Jefferies & Company Inc.138,00 USD35,7304.08.2026
Bernstein Research96,00 USD-5,5804.08.2026

Redaktion finanzen.net

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BioNTech (ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 BioNTech (ADRs) Market-Perform Bernstein Research

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