August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst

31.08.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 129,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 27,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 101,67 USD.

7 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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