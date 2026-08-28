August 2026: So schätzen Experten die Porsche vz-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie wurde im August 2026 von 5 Experten analysiert.
2 Analysten empfehlen die Porsche vz-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 45,41 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|10,11
|26.08.2026
|Barclays Capital
|47,50 EUR
|4,60
|21.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.08.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 EUR
|-0,90
|14.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|53,00 EUR
|16,71
|12.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|43,00 EUR
|-5,31
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Porsche vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.