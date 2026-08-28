August 2026: So schätzen Experten die Porsche vz-Aktie ein

31.08.26 18:00 Uhr

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Die Porsche vz-Aktie wurde im August 2026 von 5 Experten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Porsche vz-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 45,41 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 10,11 26.08.2026 Barclays Capital 47,50 EUR 4,60 21.08.2026 DZ BANK - - 19.08.2026 RBC Capital Markets 45,00 EUR -0,90 14.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 53,00 EUR 16,71 12.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 43,00 EUR -5,31 06.08.2026

Redaktion finanzen.net