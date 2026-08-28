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August 2026: So schätzen Experten die Porsche vz-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.49 EUR -0.79 EUR -1.71 %
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Die Porsche vz-Aktie wurde im August 2026 von 5 Experten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Porsche vz-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,70 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 45,41 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR10,1126.08.2026
Barclays Capital47,50 EUR4,6021.08.2026
DZ BANK--19.08.2026
RBC Capital Markets45,00 EUR-0,9014.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.53,00 EUR16,7112.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)43,00 EUR-5,3106.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Porsche vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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