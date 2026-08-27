DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,14 +0,3%Nas 26.304 -0,4%Bitcoin 67.683 +1,3%Euro 1,1616 +0,3%Öl 90,6 +1,4%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

August 2026: So schätzen Experten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39.48 EUR 0.53 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 33,45 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP34,5525.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 GBP19,6003.08.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.