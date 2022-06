Lufthansa-Tochter Swiss streicht hunderte Flüge im Sommer und Herbst - Lufthansa-Aktie schwächer

Schweizer Airline am Dienstag mitteilte. Bereits im April und Anfang Juni hatte das an Personalmangel leidende Unternehmen Flugverbindungen für den Sommer und Herbst reduziert. Als Gründe für die weiteren Streichungen gab die Lufthansa -Tochter Swiss diesmal steigende Covid-Infektionszahlen an, sowie Kapazitätsengpässe und Streiks bei einzelnen europäischen Flughäfen und Flugsicherungen.

"Das komplexe Aviatiksystem in Europa und weltweit befindet sich aktuell am operativen Anschlag", sagte Swiss-Vorstand Dieter Vranckx. "Wir bedauern die notwendig gewordenen weiteren Flugplananpassungen außerordentlich und entschuldigen uns ausdrücklich bei den betroffenen Fluggästen."

Via XETRA gibt die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,26 Prozent auf 5,96 Euro ab.

KLOTEN (dpa-AFX)

