AUKTION/10-jährige Bundesanleihe zu 2,77% aufgestockt
03.09.25 13:17 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Werbung
Werbung
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. August:
===
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit
15. August 2035
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,507 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,810 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,4)
Durchschnittsrend. 2,77% (2,69%)
Werbung
Werbung
Wertstellung 5. September 2025
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 07:18 ET (11:18 GMT)