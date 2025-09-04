DAX23.657 +0,7%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,70 -0,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,83 -1,8%Gold3.547 +0,4%
AUKTION/10-jährige Bundesanleihe zu 2,77% aufgestockt

03.09.25 13:17 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. August:

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit

15. August 2035

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,507 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,810 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,4)

Durchschnittsrend. 2,77% (2,69%)

Wertstellung 5. September 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 07:18 ET (11:18 GMT)