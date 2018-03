AUKTION/30-jährige Bundesanleihe technisch unterzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzagentur hat am Mittwoch bei der Aufstockung der im September 2017 begebenen Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren Titel im Volumen von 1,211 Milliarden Euro zugeteilt. Anleihen im Umfang von 289 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro einstellte.

An der Auktion und damit der vierten Aufstockung des Papiers beteiligten sich 24 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Sie gaben 34 Gebote im Gesamtvolumen von 1,281 Milliarden Euro ab, womit die Emission technisch unterzeichnet war. Dieses Phänomen ist bei der Platzierung deutscher Langläufer häufiger zu beobachten. Die Zeichnungsquote reduzierte sich gegenüber der Januar-Transaktion auf 1,1 von zuletzt 1,4. Die Durchschnittsrendite des im August 2048 fällig werdenden Schuldpapiers sank leicht auf 1,27 Prozent nach zuvor 1,28 Prozent. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis befriedigt sowie alle Gebote auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis.

Die Auktion der mit 1,25 Prozent verzinsten Bundesanleihe war die 15. Auktion 2018. Insgesamt sind in diesem Jahr 62 Auktionen von nominalverzinslichen Bundeswertpapieren und zehn Versteigerungen von inflationsindexierten Bundeswertpapieren vorgesehen. Der Anteil 30-jähriger Bundesanleihen am geplanten Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Bundeswertpapiere beträgt 8,7 Prozent.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorangegangene Versteigerung vom 17. Januar 2018):

===

Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. August 2048

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,281 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,211 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,1 (1,4)

Durchschnittsrend. 1,27% (1,28%)

Durchschnittskurs 99,39 (99,20)

Mindestkurs 99,35 (99,17)

Wertstellung 16. März 2018

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 07:21 ET (11:21 GMT)