AUKTION/5-jährige Bundesobligation technisch unterzeichnet

Heute im Fokus

DAX sehr fest -- Verbraucherschützer verklagen Daimler -- BMW-Absatz über Vorkrisenniveau -- Samsung erwartet deutlichen Gewinnanstieg -- Nordex im Fokus

Vonovia sammelt Deutsche-Wohnen-Aktien ein. Airbus-Beschäftigte protestieren in Hamburg gegen Konzernumbau. Huawei sichert sich Patentdeal mit Volkswagen-Zulieferer. Porsche Ventures investiert in Technologie-Startup Griiip. Insolvenzverwalter findet Käufer für Wirecard-Tochter in Indien. HeidelbergCement-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung. HelloFresh expandiert nach Norwegen. Shell plant höhere Ausschüttungen an Aktionäre.