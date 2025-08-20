AUKTION/Bobl zu Durchschnittsrendite von 2,32% aufgestockt
19.08.25 11:58 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen (Bobl) im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 29. Juli:
Werbung
Werbung
Emission 2,20-prozentige Bundesobligation
mit Laufzeit 10. Oktober 2030
Angebotsvolumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,602 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,424 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,9 (1,5)
Durchschnittsrendite 2,32% (2,28%)
Settlement 21. August 2025
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)