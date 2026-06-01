AUKTION/Bund-Aufstockung 1,7-fach überzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen ("Bund") im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 20. Mai:
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit am 15.Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,800 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,982 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,7 (1,5)
Durchschnittsrendite 3,06% (3,16%)
Settlement 12.Juni 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)