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AUKTION/Bund-Aufstockung 1,7-fach überzeichnet

10.06.26 12:17 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen ("Bund") im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 20. Mai:

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit am 15.Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,800 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,982 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,7 (1,5)

Durchschnittsrendite 3,06% (3,16%)

Settlement 12.Juni 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)