AUKTION/Bund bringt Langläufer problemlos am Markt unter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine 30-jährige Bundesanleihe problemlos aufgestockt. Die Nachfrage war vergleichsweise hoch, die Transaktion war 2,9-fach überzeichnet. Platziert wurden am Markt Schuldpapiere im Umfang von 1,249 Milliarden Euro. Die zu Zwecken der Marktpflege einbehaltenen Stücke umfassten ein Volumen von 251 Millionen Euro, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro einstellte.

Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs akzeptiert. Auf Nichtwettbewerbsbasis wurden zudem 30 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs befriedigt.

Zu der Auktion wurden folgende Detail bekannt (die vorherige Aufstockung am 10. Juni war im Syndikat erfolgt. Die Rendite hatte damals 0,1874 Prozent betragen):

Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2050

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,632 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,249 Mrd EUR

Zeichungsquote 2,9

Durchschnittsrend. -0,05%

Durchschnittskurs 101,53%

Mindestkurs 101,50$

Valutierung 21. August 2020

