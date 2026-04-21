AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Juni 2028 Schuldpapiere im Volumen von 4,282 Milliarden Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt:
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Emission 2,50%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 14. Juni 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 7,237 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,282 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,718 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,7
Durchschnittsrend. 2,47%
Durchschnittskurs 100,059
Mindestkurs 100,055
Wertstellung 23. April 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)