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AUKTION/Bund erlöst 1,921 Mrd EUR mit zwei Langläufern

22.04.26 12:38 Uhr

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit 2041 und 2047 im Umfang von 1,921 Milliarden Euro platziert. Die Schuldpapiere mit Laufzeit bis 2041 sind aufgestockt und zuletzt am 25. März auktioniert worden. Die Titel mit Fälligkeit 2047 wurden erstmals seit ihrer syndizierten Emission am 27. Januar zu einer Rendite von 3,404 Prozent wieder geöffnet. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt:

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Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,615 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 963 Mio EUR

Marktpflegeumfang 37 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,7 (2,4)

Durchschnittsrend. 3,34% (3,29%)

Durchschnittskurs 91,33 (91,88)

Mindestkurs 91,31 (91,87)

Wertstellung 24. April 2026

Emission 3,40%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,253 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 958 Mio EUR

Marktpflegeumfang 42 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4

Durchschnittsrend. 3,47%

Durchschnittskurs 98,92

Mindestkurs 98,90

Wertstellung 24. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 06:39 ET (10:39 GMT)