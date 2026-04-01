AUKTION/Bund mit Durchschnittsrendite von 3,08% aufgestockt
29.04.26 12:04 Uhr
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DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. April.
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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit
Fälligkeit am 15. Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,744 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,834 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,2)
Durchschnittsrendite 3,08% (2,92%)
Wertstellung 4. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
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(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)