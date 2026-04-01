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AUKTION/Bund mit Durchschnittsrendite von 3,08% aufgestockt

29.04.26 12:04 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. April.

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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit

Fälligkeit am 15. Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,744 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,834 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,2)

Durchschnittsrendite 3,08% (2,92%)

Wertstellung 4. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)