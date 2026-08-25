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AUKTION/Bund stockt 2028er Schatzanweisung auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Aufstockungsaktion Schatzanweisungen mit Fälligkeit September 2028 im Volumen von 3,828 Milliarden Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 4. August):

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Emission 2,70%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 13. September 2028

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,698 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,828 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,172 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,4)

Durchschnittsrend. 2,85% (2,78%)

Durchschnittskurs 99,696 (99,827)

Mindestkurs 99,695 (99,825)

Wertstellung 27. August 2026

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Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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