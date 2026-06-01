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AUKTION/Bund stockt Bobl auf

16.06.26 11:49 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen im Volumen von 3,824 Milliarden Euro in einer Aufstockungsauktion verkauft.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der Auktion gleichlaufender Titel vom 19. Mai:

Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 16. April 2031

Angebotsvolumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,276 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,824 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,176 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,3)

Durchschnittsrend. 2,64% (2,85%)

Wertstellung 18. Juni 2026

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)