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AUKTION/Bund stockt Bundesschatzanweisung auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Aufstockungsaktion Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Dezember 2028 im Volumen von 3,790 Milliarden Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Die Auktion war knapp überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion (Werte in Klammern stammen von der vorherigen Auktion gleicher Papiere vom 6. Oktober):

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Emission 3%-ige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit am 13. Dezember 2028

Volumen am offer 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,047 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,790 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,210 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,1)

Durchschnittsrend. 3,08% (3,10%)

Durchschnittskurs 99,828 (99,792)

Mindestkurs 99,825 (99,78)

Wertstellung 29. Oktober 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 07:22 ET (11:22 GMT)

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