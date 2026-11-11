AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

11.11.26 11:59 Uhr

Von Emese Bartha

FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober):

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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit 15. Mai 2047

Angebotsvolumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,560 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR

Marktpflegequote 147 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,8 (2,5)

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Durchschnittsrend. 3,65% (3,80%)

Wertstellung 13. November 2026

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit 15. August 2056

Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,398 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,078 Mrd EUR

Marktpflegequote 422 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4)

Durchschnittsrend. 3,66% (3,80%)

Wertstellung 13. November 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)