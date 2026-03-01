AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis Mai 2041 und August 2052 im Auktionsverfahren aufgestockt.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen der 2041 fälligen Anleihe am 25. Februar und der 2052 fälligen Anleihe am 14. Januar):

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Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,037 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 866 Mio EUR

Marktpflegequote 134 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,4 (2,7)

Durchschnittsrend. 3,29% (3,09%)

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Wertstellung 27. März 2026

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,401 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 860 Mio EUR

Marktpflegequote 140 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,42% (3,45%)

Wertstellung 27. März 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)