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AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf und platziert Titel über 1,9 Mrd EUR

18.03.26 12:12 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die Finanzagentur über die 2046 und 2056 fällig werdenden Schuldpapiere Titel im Umfang von 1,905 Milliarden Euro. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 12. November 2025 (Fälligkeit 2046) und 11. Februar 2026 (Fälligkeit 2056)):

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Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. August 2046

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,899 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 757 Mio EUR

Marktpflegeumfang 243 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,5 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,36% (3,15%)

Durchschnittskurs 87,47 (90,25)

Mindestkurs 87,45 (90,24)

Wertstellung 20. März 2026

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit am 15. August 2056

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Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,961 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,148 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 352 Mio EUR

Zeichungsquote 1,7 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,45% (3,47%)

Durchschnittskurs 89,70 (89,26)

Mindestkurs 89,66 (89,25)

Wertstellung 20. März 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

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(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 07:13 ET (11:13 GMT)