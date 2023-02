AUKTION/Bundesanleihe stößt auf lebhafte Nachfrage

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch die bis zum Februar 2033 laufende Bundesanleihe um 5 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei wurden Schuldtitel im Umfang 4,260 Milliarden Euro am Markt platziert, Papiere im Umfang von 740 Millionen Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen. Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 45 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs. Die Details der Transaktion im Überblick (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 1. Februar):

===

Emission 2,30-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit

15. Februar 2033

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 8,394 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,260 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,0 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,56% (2,27%)

Durchschnittskurs 97,70 (100,22)

Mindestkurs 97,68 (100,20)

Wertstellung 24. Februar 2023

===

