AUKTION/Bundesanleihe trifft auf solide Nachfrage

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockung einer 15-jährige Bundesanleihe hat die Finanzagentur am Mittwoch Schuldtitel im Volumen von 2,127 Milliarden Euro zugeteilt. Dabei wurden Papiere im Umfang von 373 Millionen Euro zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes genommen, was üblicher Praxis entspricht. In der Summe stellte sich somit das angestrebte Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro ein. Insgesamt erhöhte sich das Volumen damit auf 10 Milliarden Euro. Es war die erste Aufstockung der Bundesanleihe, seit diese im syndizierten Verfahren im Mai mit einer Rendite von minus 0,303 Prozent aufgelegt worden war.

Laut Bundesbank wurden 90 Prozent der Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt. Auf Nichtwettbewerbsbasis wurden 65 Prozent der Offerte zum gewichteten Durchschnittskurs zugeteilt. Die Transaktion war 1,7-fach überzeichnet. Zu der Versteigerung wurden folgende Details bekannt:

===

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit

15. Mai 2035

Emissionsvolumen 2,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,586 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,127 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,7

Durchschnittsrend. -0,22%

Durchschnittskurs 103,32

Mindestkurs 103,27

Wertstellung 26. Juni 2020

===

