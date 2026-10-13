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AUKTION/Bundesobligation deutlich unterzeichnet

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2031 um 3,352 Milliarden Euro aufgestockt. Dabei blieben die Gebote klar unter dem avisierten Emissionsvolumen. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (die Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherige Emission gleicher Papiere vom 22. September):

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Emission 2,90%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 8. Oktober 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,607 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,352 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,648 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,1 (1,2)

Durchschnittsrend. 3,22% (3,28%)

Durchschnittskurs 98,54 (98,24)

Mindestkurs 98,52 (98,23)

Wertstellung 15. Oktober 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

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