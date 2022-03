AUKTION/Bundesobligation mit Durchschnittsrendite 0,21% aufgestockt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren mit einer Durchschnittsrendite von 0,21 Prozent platziert. In die Zuteilungen der im April 2027 fällig werdenden Schuldpapiere gingen Stücke über 3,325 Milliarden Euro, in den Eigenbestand des Bundes 675 Millionen Euro zum Zweck der Marktpflege.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Daten der vorherige Auktion vom 15. Februar:

Emission 0%-ige Bundesobligation mit Laufzeit 16. April 2027

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,252 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,325 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,3)

Durchschnittsrend. 0,21 (0,04)%

Durchschnittskurs 98,93 (99,78)

Mindestkurs 98,92 (99,77)

Wertstellung 24. März 2022

