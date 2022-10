AUKTION/Bundesobligation technisch unterzeichnet

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Bei der Aufstockung der bereits früher begebenen Schuldpapiere brachte die Agentur Titel im Volumen von 3,245 Milliarden Euro am Markt unter, zum Zwecke der Marktpflege wurden Titel im Umfang von 755 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen. Damit stellte sich das angepeilte Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro ein. Die Transaktion war technisch unterzeichnet, weil der Umfang der Gebote das Platzierungsvolumen unterschritt. Dieses Phänomen tritt bei deutschen Auktionen häufiger auf.

Die Bundesbank befriedigte alle Gebote zum niedrigsten Kurs und 85 Prozent aller Offerten auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. September:

Emission 1,30-prozentige Bundesobligation mit Fälligkeit

15. Oktober 2027

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,983 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,245 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,2 (2,2)

Durchschnittsrend. 2,11% (2,08%)

Durchschnittskurs 96,22 (96,31)

Mindestkurs 96,21 (96,30)

Wertstellung 27. Oktober 2022

