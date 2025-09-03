AUKTION/Bundesschätze 2-fach überzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:
Emission 1,90-prozentige Schatzanweisungen mit
Laufzeit 16.September2027
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 7,213 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,552 Mrd EUR
Zeichnungsquote 2,0 (2,5)
Durchschnittsrendite 1,96% (1,90%)
Settlement 4. September 2025
