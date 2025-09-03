DAX23.664 -1,6%ESt505.316 -1,0%Top 10 Crypto15,49 +1,6%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.228 +1,1%Euro1,1649 -0,5%Öl69,27 +1,6%Gold3.494 +0,5%
AUKTION/Bundesschätze 2-fach überzeichnet

02.09.25 12:44 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:

Emission 1,90-prozentige Schatzanweisungen mit

Laufzeit 16.September2027

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,213 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,552 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,0 (2,5)

Durchschnittsrendite 1,96% (1,90%)

Settlement 4. September 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 06:44 ET (10:44 GMT)