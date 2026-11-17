AUKTION/Bundesschätze mit 3,10% Rendite 1,8-fach überzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen ("Schätze") im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Oktober:
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Emission 3,00-prozentige Bundesschatzanweisungen mit
Laufzeit bis 13. Dezember 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,822 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,8 (1,3)
Durchschnittsrendite 3,10% (3,08%)
Wertstellung 19. November 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 06:17 ET (11:17 GMT)