AUKTION/Bundesschätze zu 2,27% Zeichnungsrendite aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen) im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. Februar:
Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Laufzeit 15. März 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,214 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,871 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,6 (1,8)
Durchschnittsrendite 2,27% (2,02%)
Settlement 12. März 2026
March 10, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)