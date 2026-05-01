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AUKTION/Bundesschätze zu 2,70% Durchschnittsrendite aufgestockt

12.05.26 11:58 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. April:

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Emission 2,50-prozentige Schatzanweisung

mit Laufzeit bis 14. Juni 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,615 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,630 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,7)

Durchschnittsrendite 2,70% (2,47%)

Settlement 14. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)