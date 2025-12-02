DAX23.759 +0,7%Est505.706 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.325 +1,3%Euro1,1612 ±0,0%Öl62,95 -0,6%Gold4.203 -0,7%
AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt

02.12.25 12:16 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 4. November:

Emission 2,00-prozentige Bundesschatzanweisung

mit Fälligkeit 16. Dezember 2027

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,156 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,563 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,7 (1,7)

Durchschnittsrendite 2,05% (1,98%)

Settlement 4. Dezember

December 02, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)