AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt
02.12.25 12:16 Uhr
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 4. November:
Emission 2,00-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Fälligkeit 16. Dezember 2027
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,156 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,563 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,7 (1,7)
Durchschnittsrendite 2,05% (1,98%)
Settlement 4. Dezember
