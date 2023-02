AUKTION/Bundesschatzanweisung gut nachgefragt

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit steigenden Renditen steigt auch das Interesse an Bundeswertpapieren. Der Bund hatte am Dienstag keine Mühe, eine Bundesschatzanweisung aufzustocken. Die Transaktion war erneut klar überzeichnet. Die Finanzagentur platzierte für das im März 2025 fällig werdende Schuldpapier Stücke im Volumen von 4,902 Milliarden Euro. Eine Tranche von 1,098 Milliarden Euro wurde zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 6 Milliarden Euro einstellte. Es gingen Gebote um Umfang von 9,462 Milliarden Euro ein. Die Bundesbank befriedigte 50 Prozent der Offerten zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 65 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte im Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 31. Januar 2023):

===

Emission 2,50%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit

13. März 2025

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 9,462 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,902 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,1)

Durchschnittsrend. 3,14% (2,64%)

Durchschnittskurs 98,748 (99,712)

Mindestkurs 98,745 (99,710)

Wertstellung 2. März 2023

===

