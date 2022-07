AUKTION/Deutsche Bundesanleihe technisch unterzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine zehnjährige Bundesanleihe im Auktionsverfahren platziert, wobei es zu einer technischen Unterzeichnung kam. Bei der Aufstockungsauktion wurden Titel im Umfang von 3,298 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Dabei wurden Schuldpapiere im Volumen von 702 Millionen Euro zu Marktpflegezwecken in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Platzierungsvolumen von 4 Milliarden Euro einstellte. Da die Gebote nur 3,614 Milliarden Euro umfassten, war die Transaktion technisch unterzeichnet, was aber bei deutschen Auktionen häufiger zu beobachten ist.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. Juli:

===

Emission 1,70%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2032

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,614 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,298 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,1 (1,1)

Durchschnittsrend. 0,94% (1,22%)

Durchschnittskurs 107,25 (104,53)

Mindestkurs 107,23 (104,50)

Wertstellung 29. Juli 2022

===

