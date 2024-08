AUKTION/Deutsche Ultralangläufer um 2 Mrd EUR aufgestockt

Heute im Fokus

Goldpreis im Aufwind. Mars will wohl Pringles-Hersteller in Mega-Milliardendeal schlucken. Verzögerung beim Produktionsstart des VW-Elektroautos Trinity. PATRIZIA bestätigt trotz deutlichem Gewinnrückgang die Prognose. thyssenkrupp macht in Q3 erneut Verlust. Rheinmetall übernimmt US-Fahrzeugspezialisten. Operativer Gewinn von Douglas legt zu. UBS erzielt Milliardengewinn und beschleunigt CS-Integration.