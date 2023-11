AUKTION/Deutschland stockt Langläufer in Milliardenhöhe auf

Heute im Fokus

Neue Probleme bei Beatmungsgeräten von Philips - Aktie fällt. Kaufempfehlung sorgt für Optimismus - "Wachstum zum vernünftigen Preis". Aurubis investiert Millionen für Verbesserung des Schlackeprozesses in Bulgarien. BVB-Aktie nach Sieg in Mailand gefragt. Prosus strebt im zweiten Halbjahr Profitabilität beim E-Commerce-Geschäft an. FDA nimmt CAR-T-Zell-Krebstherapien von Novartis ins Visier.