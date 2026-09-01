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AUKTION/Durchschnittsrendite bei Bobl-Aufstockung deutlich gestiegen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen ("Bobl") im Auktionsverfahren platziert.

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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 11. August:

Emission 2,90-prozentige Bundesobligation

mit Fälligkeit 8. Oktober 2031

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,695 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,281 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,5)

Durchschnittsrendite 3,09% (2,93%)

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Settlement 3. September 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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