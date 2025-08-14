DAX24.234 +0,9%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,87 +1,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.517 -0,4%Euro1,1726 +0,4%Öl65,70 -0,6%Gold3.365 +0,6%
AUKTION/Eher maue Nachfrage bei Bundesanleihe-Aufstockung

13.08.25 12:07 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2035 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 23. Juli:

===

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. August 2035

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,580 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,885 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,5)

Durchschnittsrendite 2,69% (2,62%)

Wertstellung 15. August 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)