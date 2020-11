AUKTION/Eher maue Nachfrage nach erster Grüner Bundesobligation 2025

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf ein eher verhaltenes Interesse ist am Mittwoch die Auktion der neuen 5-jährigen Grünen Bundesobligation im Volumen von 5 Milliarden Euro gestoßen. Es war laut der zuständigen deutschen Finanzagentur die erste Auktion einer Grünen Anleihe. Das Bietungsvolumen lag dennoch lediglich bei 5,961 Milliarden Euro.

Die eher mäßige Nachfrage dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass parallel zu der Auktion das Emissionsvolumen der konventionellen Zwillingsanleihe - der 0,00-prozentigen 2025 fälligen Bundesobligationen der Serie 182 - um 5 Milliarden Euro direkt in den Eigenbestand des Bundes aufgestockt wurde, das Emissionsvolumen insgesamt also 10 Milliarden Euro betrug. Aus der Grünen Anleihe gingen 379,25 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes.

Nachfolgend die Details der Versteigerung:

Emission 0,00-prozentige Grüne Bundesobligation

mit Laufzeit 10. Oktober 2025

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,961 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,621 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3

Durchschnittsrend. -0,85%

Settlement 6. November 2020

