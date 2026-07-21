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AUKTION/Eher moderate Nachfrage nach neuem Bobl

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.

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Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

Emission 2,90-prozentige Bundesobligation (Bobl)

mit Laufzeit 8. Oktober 2031

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,722 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,553 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5

Durchschnittsrendite 2,89%

Settlement 23.Juli 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)