AUKTION/Erhöhte Nachfrage nach Bundesanleihe mit Laufzeit November 2032

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Neu! Der Stock-Box-Service für das Multi-Märkte-Konto - Bequem und professionell Aktien handeln (lassen)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus. Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein. Alibaba hat mehr Budget für KI angekündigt. Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk. Mercedes-Benz besetzt zwei Vorstandsressorts neu. BP-Tochter erwägt wohl Verkauf von spanischem Solarprojekt. Nordex liefert Turbinen nach Spanien.