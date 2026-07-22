AUKTION/Finanzagentur stockt Langläufer auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Langläufer im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Mai bzw. 24. Juni:

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