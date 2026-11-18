Auktion für das Museum

Mercedes-Benz will mit der Versteigerung eines seltenen Fahrzeugs einen satten Millionenbetrag zur Weiterentwicklung des eigenen Museums einnehmen.

Versteigert werde am 3. Februar 2027 im Palais du Louvre in Paris ein C 111, teilte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit. Man wolle mit der Auktion einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag erzielen, sagte ein Mercedes-Sprecher auf Nachfrage. Eine konkrete Summe oder den Startpreis für die Auktion nannte er nicht.

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Beim C 111 handelt es sich um einen Supersportwagen, der nie in die Serienfertigung ging. Insgesamt seien 17 Mercedes-Benz C 111 gebaut worden. Einer sei bei einem Crashtest eingesetzt worden, drei weitere seien in den 1970er-Jahren demontiert worden, teilte das Unternehmen mit.

Mercedes-Benz: Noch nie wurde ein C 111 verkauft

Die Fahrzeugsammlung des Stuttgarter Autobauers umfasse heute noch 13 Exemplare der verschiedenen C-111-Varianten. Bislang sei noch nie eines davon zum Kauf angeboten worden. Und so schnell soll das auch nicht wieder passieren: Mercedes-Benz habe sich vertraglich verpflichtet, mindestens 25 Jahre lang keinen weiteren C 111 zu verkaufen.

Versteigert wird ein C 111-II aus dem Jahr 1970, der in der Sammlung von Mercedes-Benz als "Wagen 33" geführt wird, wobei die Zahl keine besondere Bedeutung habe. Das Auto mit den Flügeltüren verfüge über einen Vierscheiben-Wankelmotor in der Fahrzeugmitte und 350 PS. 2024 sei der Wagen wieder fahrbereit gemacht worden.

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Der Erlös fließt vollumfänglich in die Weiterentwicklung des Museums, wie der Mercedes-Sprecher sagte. Der Konzern entwickle sowohl das Museum in Stuttgart als auch seine virtuellen Angebote weiter, hieß es laut Mitteilung. Ein zentraler Bestandteil sei ein digitaler Zwilling, mit dem Menschen auf der ganzen Welt Zugang zum Markenerbe von Mercedes-Benz erhalten sollen.

135 Millionen Euro für Uhlenhaut-Coupé

Mit Versteigerungen seltener Autos hat Mercedes-Benz in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt. 2022 hatte der Autobauer nach eigenen Angaben eines von nur zwei Exemplaren des 300 SLR Uhlenhaut-Coupés für 135 Millionen Euro versteigert. Nach Angaben von Mercedes-Benz handelte es sich damit um das bis dato teuerste Auto der Welt.

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STUTTGART (dpa-AFX)