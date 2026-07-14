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AUKTION/Geringe Nachfrage für neue zweijährige Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine eher geringe Nachfrage verzeichnet. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion:

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Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 13. September 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,778 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,222 Mrd EUR

Marktpflegevolumen 1,778 Mrd

Zeichnungsquote 1,1

Durchschnittsrend. 2,77%

Wertstellung 16. Juli 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)

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