AUKTION/Geringe Nachfrage für neue zweijährige Bundesschatzanweisungen
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DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine eher geringe Nachfrage verzeichnet. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion:
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Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 13. September 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,778 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,222 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,778 Mrd
Zeichnungsquote 1,1
Durchschnittsrend. 2,77%
Wertstellung 16. Juli 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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DJG/ros/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)
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