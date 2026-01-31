AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet, die Nachfrage aber nicht sehr hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Januar.
Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 15. März 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 8,147 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,590 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,410 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,8 (2,1)
Durchschnittsrend. 2,02% (2,14%)
Wertstellung 19. Februar 2026
