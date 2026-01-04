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AUKTION/Gute Nachfrage bei 2-jährigen Bundesschatzanweisungen

31.03.26 12:24 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag zweijährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. März.

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Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 15. März 2028

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,735 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,189 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,6)

Durchschnittsrend. 2,62% (2,27%)

Wertstellung 2. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)