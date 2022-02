AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung 5-jähriger Bundesobligationen

Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert und dabei eine gute Nachfrage erzielt. Erstmals seit vier Jahren wurde bei einer Auktion fünfjähriger Bundestitel eine positive Rendite verzeichnet. Dies reflektiert Marktteilnehmern zufolge die Erwartung, dass die EZB baldige Zinserhöhungen vornehmen wird. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. Januar.

===

Emission 0,00-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 16. April 2027

Volumen 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,127 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,247 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,3)

Durchschnittsrend. 0,04% (-0,29%)

Settlement 17. Februar 2022

===

February 15, 2022 06:05 ET (11:05 GMT)