AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August.
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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2036
Volumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,186 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,201 Mrd EUR
Marktpflegevolumen 1,299 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,1)
Durchschnittsrend. 3,39% (3,26%)
Wertstellung 11. September 2026
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(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)