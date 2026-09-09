DAX 25.624 -1,5%ESt50 6.295 -1,8%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,25 +0,7%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 67.771 +0,5%Euro 1,1635 +0,1%Öl 100,7 +2,8%Gold 4.409 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung zehnjähriger Bundesanleihe

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 19. August.

Werbung

===

Emission 3,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2036

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,186 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,201 Mrd EUR

Marktpflegevolumen 1,299 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,1)

Durchschnittsrend. 3,39% (3,26%)

Wertstellung 11. September 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Werbung

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.